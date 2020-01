Adversário de McGregor obrigado a ficar de baixa durante meio ano

Houve quem tenha colocado em causa o desfecho do combate entre Conor McGregor e Donald Cerrone, até com alegações de 'jogo combinado', mas a verdade é que as consequências do duelo entre ambos, na madrugada de domingo, foram bem sentidas no norte-americano. De tal forma que, após ser observado Comissão Atlética do Estado do Nevada, Cerrone viu ser-lhe decretada uma suspensão médica de 180 dias devido às lesões sofridas. Ao que indica a equipa médica que o observou, Cerrone apresentou-se com o nariz fraturado como consequência do combate, isto para lá de uma fratura orbital leve no rosto, o que o forçará a uma longa paragem de meio ano.





Em relação a McGregor, saiu 'perfeito' das observações feitas, até porque neste combate do UFC 246 não foi alvo de qualquer ataque do seu adversário.