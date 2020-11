Alexander Povetkin infetado com Covid-19 adia combate por título do WBC

O pugilista Dillian Whyte vai ter de esperar para tentar recuperar o título interino de pesos pesados do World Boxing Council (WBC), pois o campeão, o russo Alexander Povetkin, foi internado devido à covid-19.

O embate estava previsto para 21 de novembro em Londres, contudo, segundo o promotor, Eddie Hearn, será remarcado para 30 de janeiro, dependendo da recuperação do boxeur de 41 anos.

"Em primeiro lugar, queremos desejar a Alexander Povetkin uma rápida recuperação. Estamos ansiosos para a luta acontecer no final de janeiro", disse Hearn.

Povetkin, campeão olímpico em Atenas2004, surpreendeu em agosto quando bateu White, nove anos mais novo, por knock-out.

O WBC é um dos quatro organismos internacionais que organiza o boxe profissional, a par do Associação Mundial do Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Mundial do Boxe (WBO).

Todas as quatro organizações reconhecem a legitimidade umas das outras.