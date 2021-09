All Elite Wrestling assina parceria com Owen Hart Foundation

A All Elite Wrestling (AEW) anunciou em comunicado que iniciou uma parceria com a Owen Hart Foundation. Esta união tem o intuito de homenagear o wrestler Owen Hart, que faleceu após um queda aparatosa enquanto trabalhava pela WWE.

A companhia liderada por Tony Khan, anunciou a criação do ‘Owen Hart Tournament Cup’ de modo a eternizar o talento e influência do canadiano na modalidade.

Além da homenagem e da expansão dos projetos da associação, no que diz respeito ao auxílio e criação de oportunidades, vai criar produtos do lutador para os entusiastas do wrestling. O falecido membro da família Hart vai ainda ser uma das personagens do futuro videojogo da companhia, que está em desenvolvimento.

A viúva do lutador e presidente da associação, Martha Hart, revelou que está satisfeita por dar início a esta parceria.

" A Owen Hart Foundation está extremamente feliz por anunciar a parceria com a AEW para honrar a carreira e influência do Owen no desporto. O ‘Owen Hart Cup Tournament’ serve como uma tremenda homenagem e permite aos entusiastas do wrestling profissional recordar o trabalho dele. Acreditamos que Tony Khan e sua incrível equipa farão um trabalho brilhante com este projeto. Esta parceria é meu presente especial para todos os magníficos fãs do Owen que sempre se lembraram dele e do seu talento ", disse.