UFC: Anderson Silva quer enfrentar Conor McGregor

Aos 43 anos, muitos podem pensar que o brasileiro Anderson Silva estará já a pensar pendurar as luvas e retirar-se dos combates, mas o Spider parece ter outras ideias. Ideias ambiciosas, como por exemplo a de enfrentar uma outra figura da história do UFC, o irlandês Conor McGregor. As possibilidades até podem ser curtas, especialmente devido à diferença de peso entre ambos (na ordem dos dez quilos), mas o brasileiro admite que um combate com o Notorious é algo possível. Basta para tal que entre em cena Dana White, o homem forte do UFC.

"Não tenho nada a provar a ninguém e acho que ele também não. O que tenho agora é de fazer lutas que realmente sejam importantes, que te dão algo a ti e ao público. E em relação ao McGregor seria a luta que todos gostariam de ver. São dois lutadores que lutam bem em pé, ainda que ele seja melhor. Mesmo assim, gostava de me testar contra ele nesse campo, porque seria uma luta de se ver", admitiu o lutador brasileiro, ao canal de youtube 'Rap 77'.







Ora, analisando as palavras de Anderson Silva a sua ideia seria baixar aos 81 quilos e 'chamar' Conor McGregor dos seus atuais 70 para um nível bem acima. Será possível? Os próximos meses serão decisivos, mas com 43 anos o brasileiro, que tem um registo de carreira no UFC de 16 vitórias, 1 'no contest' e 4 derrotas, não poderá esperar muito mais... Mas pode mesmo esse combate ser uma realidade? Anderson Silva diz que está mesmo tudo nas mãos de Dana. "Quem controla essa situação toda é o UFC, mas acredito que seria uma luta interessante, porque se ele batesse os 81 quilos seria uma superluta. E todos os adeptos querem ver uma superluta. E tem tudo a ver, pois é algo que venderia. Mesmo assim temos que esperar pelo UFC e pelo nosso todo-poderoso Dana White, que é o 'cara'", acrescentou.