André Fialho derrotado na estreia no UFC

Começou com uma derrota por decisão unânime a aventura de André Fialho no UFC. Diante do brasileiro Michel Pereira, numa luta de peso meio-médio no cartão principal do UFC 270, o lutador português bateu-se bastante bem, conseguiu até sair por cima no primeiro 'round', mas viria a ceder perante o maior poderio do adversário nos segundo e terceiro.



Chegado à organização há pouco mais de duas semanas e integrado neste evento à última hora, para suprir a ausência de Muslim Salikhov - que era o atleta que estava destacado para lutar com Pereira -, Fialho não pareceu minimamente penalizado por essa situação e a forma como se bateu deu boas indicações para o futuro. Até porque, como dissemos acima, o português de 27 anos foi chamado a esta luta em cima da hora. No final do combate, talvez por ambos falarem português, os dois lutadores abraçaram-se e trocaram palavras elogiosas ainda no octógono.



Além da luta entre Pereira e Fialho, outras duas do cartão principal acabaram definidas por decisões unânimes, curiosamente ambas com disputa pelo cinturão. No combate mais esperado, Francis Ngannou levou a melhor sobre Ciryl Gane e ficou com o título dos pesos-pesados, ao passo que no peso mosca o título foi para Deiveson Figueiredo, numa luta com Brandon Moreno.