André Santos à conquista do título mundial Wako Pro no UAM Fight Night K1 Pro

View this post on Instagram A post shared by UAM Official (@uam.official)

O mundo do kickboxing vai ter as suas atenções centradas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde este sábado vai decorrer um dos eventos mais esperados do ano, o UAM Fight Night K1 Pro. O Mubadala Dome, no Al Jazira Club, será o palco deste mega evento, no qual Portugal estará representado ao mais alto nível.André Santos será mesmo o cabeça de cartaz, para um combate pelo título unificado WAKO Pro de peso meio-médio com espanhol Khyzer Nawaz, o atual campeão interino da categoria. Uma luta que será a última do cartaz, pelas 22:10 locais (18:10 de Lisboa), e que poderá seguir a par e passo em direto no site de, tal como todo o restante cartaz, no qual haverá ainda mais portugueses em ação.Ambos competirão no cartaz preliminar, nos dois últimos combates antes dos principais. Primeiro será Leandro Miranda a defrontar Ibraheem Bilal, pelas 19:10 locais, logo seguido por Débora Évora diante da austríaca Stella Hemetsberger, numa luta apontada para as 19:30 locais (15:30 de Lisboa).Ao todo serão 15 combates, com lutadores de 20 nacionalidades distintas, numa tarde/noite de fortes emoções e espectáculo que promete deixar o mundo do kickboxing rendido.