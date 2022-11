André Santos conquista o ouro no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO

Terminou da melhor forma a participação portuguesa no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, em Antalya. Em Low Kick -67 kg, André Santos exibiu sempre a sua superioridade frente a Alessandro Caputo e acabou por garantir a medalha de ouro.De resto, com o triunfo por 3-0 na final, o atleta luso fecha o torneio de uma forma imaculada, isto na medida em que venceu os quatro combates que realizou pela diferença máxima. Frente ao italiano, André Santos controlou o desenrolar dos acontecimentos de forma magistral e sorriu no final.Antes de André, o irmão Tiago também disputou a final, no caso na categoria K1 -67 kg, mas saiu derrotado por 2-1. O desgaste fez alguma mossa no lutador do Sporting, que havia combatido há 24 horas e que viu o adversário francês chegar à final com menos um combate realizado (quatro de Tiago contra três de Alexis Sautron).Portugal fecha assim o Europeu na Turquia com cinco medalhas de bronze (Victor Nogueira, Pedro Castro, Ricardo Hilário, Hugo Estrela e Catarina Dias), uma medalha de prata (Tiago Santos) e uma de ouro (André Santos).