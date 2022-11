André Santos na final do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO

Está encontrado o primeiro finalista português no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, competição que está a decorrer na cidade de Antalya. Na tarde desta quarta-feira, André Santos, em Low Kick -67 kg, bateu o búlgaro Aleksandar Ribnikov e tem agora a possibilidade de deixar a Turquia com a medalha de ouro.Tal como havia acontecido na eliminatória anterior, o jovem luso entrou no ringue com uma estratégia bem definida e, após ter estudado o adversário no primeiro assalto, 'disparou' nos dois últimos. Assim, a vitória por 3-0 de André Santos, que agora vai enfrentar o italiano Alessandro Caputo, acabou por surgir de forma natural. No plano oposto, Hugo Estrela, em Full Contact -51 kg, saiu derrotado por 3-0 do combate com Amil Mammadov. Ainda assim, o lutador português conquistou a medalha de bronze.O Europeu termina no próximo sábado, sendo que há ainda três atletas portugueses em prova: para além de André Santos, Tiago Santos e Catarina Dias voltarão a subir ao ringue nos próximos dias.