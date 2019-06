Andy Ruiz surpreende mundo do boxe com vitória sobre Anthony Joshua

O norte-americano de origem mexicana Andy Ruiz surpreendeu tudo e todos esta madrugada, ao derrotar o grande favorito Anthony Joshua no Madison Square Garden, em Nova Iorque, num combate no qual estavam em jogo quatro cinturões de pesos pesados (referentes à IBF, WBO, WBA e à IBO).





Com um KO técnico no sétimo assalto, o lutador de 29 anos impôs a primeira derrota da carreira ao britânico, que até ao momento tinha vencido 22 duelos, 21 deles por KO, isto no combate que marcava a estreia deste em duelos em solo norte-americano.Com esta vitória, Andy Ruiz entra também para a história da categoria, já que se tornou no primeiro lutador de origens mexicanas a conquistar o cinturão de pesos pesados. De resto, de notar que o 'Destroyer' tem agora um registo de carreira de 33 vitórias em 34 combates.