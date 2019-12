Anthony Joshua 'vinga-se' de Andy Ruiz e assume trono dos pesos pesados

.@Andy_Destroyer1 @AnthonyFJoshua | Final



Cinco meses da derrota sofrida no Madison Square Garden, a sua primeira enquanto boxeur profissional, o britânico Anthony Joshua conseguiu a vingança diante de Andy Ruiz, ao vencer este sábado o comabte entre ambos na Arábia Saudita por decisão unânime (118-110, 118-110 y 119-109).Num palco ao qual chegou mais 'seco' e leve do que nunca, o britânico não se atemorizou perante a figura imponente do norte-americano - com mais 20 quilos - e cedo mostrou ao que ia, com movimentações bastante rápidas que serviram para aproveitar o estado de forma (ou falta dele) do opositor.Os assaltos foram passando e a supremacia parecia evidente, ainda que Ruiz tenha sido capaz de se ir aguentando perante as ofensivas contrárias. No décimo assalto ainda esteve por cima e colocou Joshua em sentido, mas tudo voltaria à 'normalidade' pouco depois, para a confirmação de um triunfo que valeu ao britânico os cinturões de pesos pesados da WBA, IBF, WBO e IBO - que havia perdido em junho.