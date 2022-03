Antigo campeão do UFC detido sob acusação de tentativa de homicídio

O antigo lutador Cain Velásquez, que entre 2008 e 2019 esteve ligado ao UFC - numa caminhada na qual foi durante um largo período campeão dos pesos-pesados -, foi esta terça-feira detido pelas autoridades de San José, na Baía de San Francisco (Califórnia), com a acusação de tentativa de homicídio.De acordo com o relato da NBC Bay Area, o antigo lutador, agora com 39 anos, ter-se-á envolvido num tiroteio na sua cidade natal, do qual resultou a hospitalização de uma segunda pessoa, com ferimentos que, ainda assim, não são graves. A polícia de San José explicou ainda que o Cain irá permanecer detido numa cadeia de Santa Clara e será ouvido em tribunal na quarta-feira.