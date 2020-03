Antigo pugilista Mário Lino morre infetado com coronavírus

O antigo pugilista Mário Lino, conhecido na zona Norte do País, morreu infetado com coronavírus. A notícia foi avançada pelo ex-árbitro José Leirós no Facebook.





"Maldito vírus que matou o meu Amigo", começa por escrever Leirós, dando conta de que o coronavírus tirou a vida a "

uma lenda do Pugilismo da nossa Cidade do Porto, do nosso País".