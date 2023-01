Associação Jorge Pina organiza Open Boxe Marvila

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Jorge Pina vai organizar, entre 17 e 19 de fevereiro, a quinta edição do Torneio Olímpico Internacional de Boxe - Open Boxe Marvila. O evento decorre no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Dinis, em Marvila, e está aberto a atletas federados nos escalões de Cadetes, Juniores e Seniores e Elite - Masculinos e Femininos, desde que devidamente inscritos na Federação de Boxe do seu respectivo país.