Ataque aéreo vitima jovem atleta ucraniano aos 16 anos tal como toda a sua família

A Ucrânia tem a lamentar a morte de mais um jovem atleta nas últimas horas. Artyom Priymenko tinha apenas 16 e destacou-se no sambo, uma arte marcial russa que integra elementos de judo e luta livre. O jovem atleta era um membro da seleção nacional que competiu no último Campeonato do Mundo da modalidade, na Holanda, na categoria de -88kg, segundo referencia a imprensa ucraniana.Além de Priymenko, faleceram todos os membros da sua família mais chegada: o pai, a mãe, a avó paterna e os dois irmãos mais novos.Todos eles não resistiram a um ataque aéreo russo, em Sumy, que vitimou um total de 21 civis.