Atleta mais velho do Campeonato do Mundo de Kickboxing despede-se da modalidade aos 55 anos

O anúncio feito por um dos speakers do pavilhão foi o mote para a conversa de Record com Dusan Kodric. Aos 55 anos, o atleta era o mais velho em prova no Campeonato do Mundo de Kickboxing, que se disputa em Jesolo (Veneza), e, perante o facto de o esloveno se estar a despedir da modalidade após ter perdido o combate com Mike Hofer, da Alemanha, foi pedido um aplauso por parte do público.





Em declarações ao nosso jornal, o experiente lutador não escondeu a satisfação pelo momento vivido, ainda para mais depois de os seus companheiros de comitiva lhe terem oferecido uma bandeira da Eslovénia assinada por todos. "Apesar de, fisicamente, não estar no meu melhor, sinto que dei o máximo. Deixei o meu coração no tapete neste último combate. Ser o lutador mais velho no Campeonato do Mundo é um motivo de orgulho para mim, sinto-me muito feliz. Há um sentimento de família associado à modalidade e foi por isso que continuei até esta idade", referiu o atleta ao nosso jornal.Apesar de ainda não saber o que vai fazer no futuro, Kodric assumiu ainda que quer continuar ligado à modalidade.