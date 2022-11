Atletas e clubes portugueses vão poder marcar presença na Taça de Espanha de kickboxing

Numa altura em que se disputa o Campeonato da Europa da WAKO de kickboxing, em Antalya,teve a oportunidade de conversar com Jesus Eguía Martín, presidente da Federação Espanhola de Kickboxing e Muaythai, que revelou ao nosso jornal que irá um convite aos atletas e clubes portugueses para que estes participem na Taça de Espanha de clubes de kickboxing."O Carlos Ramjanali [diretor executivo da WAKO e um dos grandes impulsionadores e defensores da Federação de Desportos de Combate] é um grande amigo meu há 40 anos e temos uma relação muito próxima. Na última assembleia geral decidimos convidar pela primeira vez outro país para participar na Taça de Espanha de clubes. A inclusão de atletas portugueses surge na sequência do trabalho contínuo que temos vindo a fazer. Sentimos que é importante trabalharmos em conjunto e, inclusivamente, temos a possibilidade de vir a organizar uma Taça do Mundo ibérica, que aconteceria um ano em Portugal e outro em Espanha", começou por explicar o dirigente, que abordou ainda a polémica entre a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai e a Federação de Desportos de Combates, entidades que pretendem ter a tutela do kickboxing em território luso: "Esperamos que acabe tudo o mais rápido possível, o mais importante são os atletas. É preciso olhar para o futuro, até porque queremos todos trabalhar com o objetivo de chegarmos aos Jogos Olímpicos de Los Angeles".Jesus Eguía Martín concluiu fazendo um balanço da campanha espanhola no Europeu de kickboxing da WAKO até ao momento. "As coisas têm-nos corrido bem. Temos já quatro classificados para os Jogos Europeus e já temos medalhas de bronze. Amanhã temos a possibilidade de chegarmos às 10/12 medalhas e isso seria uma êxito para nós", rematou.