Atletas portugueses já conhecem adversários para o arranque do Europeu de kickboxing da WAKO

Está definido o sorteio do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, prova na qual Portugal está representado por 17 atletas nas categorias 'Seniores' e 'Masters'. O quadro competitivo foi dado a conhecer na tarde deste domingo, em Antalya, sendo que há oito lutadores lusos que competem já esta segunda-feira. São eles Rodrigo Marques, Pedro Sauzelo, Tiago Santos, Adriano Lopes, André Santos, Sara Rodrigues, Jhonas Leal (todos no ringue) e Fabrice Fernandes (tatami).







Tatami

Ringue

- Victor Nogueira vs David Carthy (Irlanda) Point Fighting -94 kg (meias-finais, tem pelo menos o bronze assegurado)- Victor Nogueira vs Miguel Lopez Gil (Espanha) Kick Light -94 kg (quartos-de-final)- Pedro Castro vs Hristo Kaltchev (Bulgária) Kick Light -84 kg (quartos-de-final)- Fabrice Fernandes vs Sergio Gilarranz (Espanha) Light Contact -69 kg (oitavos-de-final)*-Fabrice Fernandes vs Mucahit Milli (Turquia) Kick Light -69 kg (oitavos-de-final)*-Filipa Dias vs Nina Meppelder (Holanda) Light Contact +70 kg (quartos-de-final)-Filipa Dias vs Linnea Ekman (Suécia) Kick Light +70 kg (quartos-de-final)-Hugo Estrela vs Amil Mammadov (Azerbaijão) Full Contact -51 kg (meias-finais, tem pelo menos o bronze assegurado)-Jhonas Leal vs Odysseas Mitsas (Grécia) Full Contact -67 kg (oitavos-de-final)*-Pedro Sauzelo vs Luka Cengija (Eslováquia) Full Contact -75 kg (oitavos-de-final)*-Adriano Lopes vs Zurab Ivaniadze (Geórgia) Full Contact -86 kg (oitavos-de-final)*-Catarina Dias vs Lydia Athina (Grécia) Full Contact -70 kg (quartos-de-final)-Catarina Silva vs Marketa Krejzlova (Eslováquia) Low Kick -48 kg (quartos-de-final)-Inês Correia vs Zeliha Dogan (Turquia) Low Kick -52 kg (quartos-de-final)-Sara Rodrigues vs Laura Sacripanti (Itália) Low Kick -56 kg (oitavos-de-final)*-Inês Casqueiro vs Bediha Tacyildiz (Turquia) Low Kick -65 kg (quartos-de-final)-Rodrigo Marques vs Ismael Fajry (França) Low Kick -60 kg (oitavos-de-final)*-André Santos vs Vedad Cutuk (Bósnia e Herzegovina) Low Kick -67 kg (oitavos-de-final)*-Ricardo Hilário vs Ahmed Castro (Espanha) K1 -54 kg (meias-finais, tem pelo menos o bronze assegurado)-Tiago Santos vs Leo Eshagi (Suécia) K1 -67 kg (oitavos-de-final)*

*Combates agendados para esta segunda-feira.



Perante o facto de começarem a competir nas meias-finais das respetivas categorias, Victor Nogueira, Hugo Estrela e Ricardo Hilário sabem que conquistarão pelo menos a medalha de bronze. A comitiva portuguesa, que irá estar em ação no Antalya Sports Hall, é liderada por Raúl Lemos e Pedro Telles, que contam ainda com o auxílio de João Fonseca.