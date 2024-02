Bassó Pires já tem adversário para o K1-Rules no Casino do Estoril

Está a ficar cada vez mais pesado o cartaz da prova de K1-Rules, que se vai realizar no Casino do Estoril, no próximo dia 3 de Março, com a apresentação do adversário de Bassó Pires, vindo diretamente do Japão. Masaki Oishi, da formação do K-1 World GP, é o primeiro atleta japonês deste grupo a pisar solo lusitano e a representar oficialmente a renascida marca K1.





"O Bassó está a treinar mais do que nunca, porque está a correr atrás de um sonho! Ele é um atleta de um profissionalismo sem falhas, a todos os níveis, e está bastante focado em atingir mais um objectivo na sua carreira, mais um sonho que parecia inalcançável há uns anos está agora aqui", começou por salientar João Diogo, treinador de Bassó Pires e organizador deste evento, o primeiro com a chancela do K1. "É um orgulho enorme para todos e um marco para a KO Team poder dar a cara por uma marca que todos nós crescemos a ver. O K1- World GP é a terra das lendas, todos os grandes nomes surgiram ali, é um primeiro passo importante para o futuro, por isso o Bassó está a treinar o dobro e a fazer um esforço incrível", afirmou.

Para esta prova que vai ter lugar no salão preto e prata do Casino do Estoril, o formato vai ser como o evento anterior: combates preliminares a partir das 16 horas e as 19h45 início do cartaz principal. "Temos fundadas expetativas que o evento vai esgotar mais rápido que o anterior. O primeiro lote de bilhetes voou entre a semana do Natal e o Fim de ano, as mesas também estão a sair com rapidez", confirmou. As razões para isso são várias: "A última prova foi ótima, o cartaz criterioso, bons combates, bom ambiente, o publico gosta de qualidade e foi isso que mais uma vez esta organização proporcionou. Connosco já sabem que não vão ao engano, o espetáculo é garantido e as casas cheias não são fictícias", concluiu.

João KO Silva, atual Campeão da Europa WAKO Pro, Diogo silva e Muacir Tigre Có são alguns dos nomes que vão subir ao ringue na prova do Estoril.