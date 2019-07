Bate-boca entre Mayweather e Pacquiao aponta para uma possível desforra

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao têm protagonizado um intenso bate-boca nas redes sociais, que pode levar a mais um combate entre o norte-americano e o filipino. 'Money' Mayweather foi o primeiro a deixar uma contundente mensagem no Instagram, referindo-se a um eventual futuro combate contra Pacquiao e, sobretudo, dirigindo-se àqueles que não reconhecem os seus méritos no ringue."Acho irónico que, sempre que o nome do Pacquiao é mencionado na comunicação social, o meu nome vem sempre anexado", começou por dizer. "Durante anos, tudo o que ouviram foi que o 'Floyd tem medo do Manny Pacquiao'. Mas o que é engraçado é que, quando finalmente lutámos, ganhei tão facilmente que toda a gente teve de engolir as suas palavras!", escreveu."A minha opinião sobre esta m... toda é que estão todos chateados porque quebrei o recorde do Rocky Marciano e odeiam o facto de um negro, que abandonou a escola secundária, vos ter enganado a todos ao superar todos os prognósticos e a retirar-me invicto enquanto mantinha todas as minhas faculdades, simplesmente fazendo escolhas inteligentes e investimentos ainda mais inteligentes. Em última instância, serei sempre o último a rir!", terminou Mayweather.











A resposta de Pacquiao não se fez esperar. Numa publicação bem mais curta no Twitter, o filipino apontou para uma desforra entre os dois.



"Apareces no meu combate e usas o meu nome num post, mas eu é que estou a tentar ficar relevante? Se quiseres ser relevante outra vez", escreveu, terminando com a hashtag #MayPac2.