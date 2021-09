Bellator 266: Yoel Romero derrotado na estreia

No evento principal do Bellator 266, Yoel Romero não conseguiu brilhar na estreia. O cubano foi derrotado por Phil Davis, por decisão unânime ao fim de três rondas (30-27, 28-29 e 30-26). O norte-americano dominou a maior parte do combate, sem dar hipóteses ao antigo campeão interino de pesos-médios da UFC.

Um dos destaques da noite acabou por ser o brasileiro Neiman Gracie. O lutador, que é atualmente o maior representante da família Gracie na modalidade, finalizou o norte-americano Mark Lemminger por TKO, após uma investida de golpes na face.

Nos restantes combates do card principal, DeAnna Bennett e Saul Rogers derrotaram Alejandra Lara e Georgi Karakhanyan, respetivamente, por decisão unânime. Já Ben Parrish arrumou o adversário Christian Edwards por KO, em 38 segundos.