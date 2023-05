Bellator: Pedro Carvalho já tem data e adversário marcados para o regresso ao octógono

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Pedro Carvalho já tem data e local marcados para o seu regresso aos octógonos. Será a 23 de setembro, em Dublin, na Irlanda, para um combate de peso pluma diante de Aaron Pico, um norte-americano de 26 anos que chega a esta luta com um registo de carreira de 11-4 e que no último combate superou James Gonzalez.Pedro Carvalho, de 27 anos, tem 13 vitórias e 7 derrotas na sua carreira, a mais recente das quais no último combate que disputou, em fevereiro, diante de Jeremy Kennedy.