Benfica de luto pelo falecimento de Andres Asensio

O Benfica emitiu esta sexta-feira um comunicado para informar e lamentar a morte de Andres Asensio, atleta das águias."O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento do atleta luso-espanhol Andres Asensio, praticante de boxe e kickboxing no clube. Com apenas 31 anos, o membro da equipa de desportos de combate do SL Benfica faleceu na sequência de um trágico acidente de mota ocorrido na terça-feira na Marginal de Cascais. Aos familiares, amigos, mestre e colegas de treino de Andres Asensio, o Sport Lisboa e Benfica expressa as mais sentidas condolências em nome de toda a família benfiquista", pode ler-se na nota.