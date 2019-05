Benjamin da Cunha: «Sou da terra do António Variações. E não gosto de França...»

Benjamin Seara da Cunha tem 26 anos e uma forma muito particular de ver o boxe e o mundo. Nascido em Amares, foi para França com a família em tenra idade mas continua a manter uma ligação umbilical com o nosso país. Recentemente alcançou a 4.ª vitória consecutiva, frente ao mexicano Marcos Ochoa, e acedeu ao nosso convite para uma conversa descomplexada sobre Portugal, o universo do boxe e até uma hipotética carreira no mundo da música. Aqui está Benjamin da Cunha, sem filtros...

Boas Benjamin, começamos já pela tua alcunha - "King". Há quem me chame King Seixas, porque tenho um bocado a mania que sou mau. E tu? Como surgiu essa alcunha?

Boas João. Tive muitas alcunhas desde o princípio da minha carreira. Em França chamam-me o ‘garanhão português’, nos Estados Unidos os mexicanos de Las Vegas chamam-me ‘Hitman’ e em Tijuana, depois do meu combate com Alejandro Cano e a minha celebração à CR7, um homem chamou-me ‘King’. Gostei desta alcunha e escolhi-a. Está a dar-me sorte!

Benjamin da Cunha Benjamin da Cunha

Começando pelo princípio, como nasceu esta paixão pelo boxe? Chegaste a praticar outras modalidades desportivas?

Quando era criança o meu pai tinha todos os filmes do Bruce Lee. Vi-os muitas vezes e lembro-me que queria ser forte como ele. Tinha um amigo que era lutador de boxe e muitas vezes combatemos com luvas de boxe na rua. Queria ser mais forte do que ele e então fui ao seu ginásio de boxe para começar a treinar mais a sério. Foi lá que descobri o boxe e nasceu esta paixão. Fiz ainda judo e kick boxing na adolescência, mas não gostei muito.

Nasceste em França, mas por aquilo que investiguei, passaste também parte da tua infância em Amares, perto de Braga. Como foi crescer entre duas culturas e duas nacionalidades? Sentes-te mais português ou francês?

Sim sou da terra do António Variações, vou lá todos anos. Não me sinto francês, gosto da cidade de Paris e acho que é uma cidade bonita, mas não gosto de França e não gosto do governo francês. Não sinto qualquer ligação com este país.

É inevitável perguntar onde estavas na final do Euro? A celebrar o golo do Éder junto de franceses? Deve ter sido um jogo muito especial para ti.

Estava à frente da Torre Eiffel e vi o jogo nos ecrãs gigantes. Éramos poucos portugueses e quando o Éder marcou fiquei louco! Os franceses começaram a atirar copos e pedras. Eles têm dificuldade em aceitar a derrota. Desde 2004 que estava mesmo à espera de um título de Portugal e ganhar em França, contra França, foi mesmo o cenário perfeito!

Benjamin em Paris Benjamin em Paris

Já que falamos de futebol, gostas do desporto-rei? Tens clube favorito em Portugal? E em França? Como te tornaste adepto desses clubes?

Gosto do FC Porto desde criança. Tenho um primo que é um grande adepto e fez-me gostar muito clube. Foi ele que me levou ao Estádio do Dragão pela primeira vez. Mas estou a seguir menos o nosso campeonato. Agora só vejo futebol por causa do Ronaldo, porque o admiro como atleta, tem uma mentalidade fora do comum e é um homem incrível.

A tua carreira como lutador de boxe arrancou em 2011. Em que altura da tua vida é que percebeste que tinhas qualidade suficiente para começar uma carreira profissional?

Mudei de clube em 2014, fui da minha cidade para o melhor clube de França. Nesse momento subi de nível, participei no campeonato de França pela primeira vez, ganhei muitos combates, muitos torneios e foi neste momento que percebi que tinha o nível correto para triunfar como profissional.

Sei que começaste a competir em França, mas depois mudaste para os Estados Unidos. Porque o fizeste e como foi a aventura de ir para um país onde o boxe tem uma história e uma cultura fenomenais?

Na vida existem os que falam e os que fazem! Não estava satisfeito com a maneira como estava a gerir a minha carreira, porque as coisas iam andando muito devagar. O sonho de todos os lutadores de boxe na Europa é combater nos Estados Unidos. E eu nem sou dos que sonha muito. Vou buscar as coisas e não espero que me caia nas mãos. O boxe a sério é nos Estados Unidos. Na Europa somos muito atrasados em comparação aos norte-americanos. Aqui os combates passam às 4 da manhã e é complicado fazer o público gostar desta modalidade. E sem público não há dinheiro. Sem dinheiro não há maneira de fazer evoluir a modalidade. Nos Estados Unidos tudo é diferente e tive a oportunidade de treinar com o antigo e atual campeão do mundo, o Daniel Ponce de Leon e o Jorge Linares. Aprendi muito e gosto de pensar que recuperei o atraso que tinha.

Benjamin brilha no México Benjamin brilha no México

Em outubro do ano passado foste para o México e logo para treinar com o antigo campeão mundial Raul Perez. Mais uma etapa determinante? Como tomaste essa decisão?

Depois do meu combate na Califórnia fiz muitos contatos do outra lado do Atlântico. O que necessitava era um promotor para fazer muitos combates e ganhar experiência, o que podia fazer se fosse para Tijuana. Peguei nas coisas e fui para lá, treinei com Raul "El Jibaro" Perez, antigo campeão do mundo e membro do Hall of Fame do Boxe. Ele sabe o que um lutador de boxe necessita para conseguir triunfar. Agora ele é promotor de boxe, organizou-me 4 combates e ganhei os 4 combates antes do limite.

Precisamente... Venceste o Marcos Ochoa e estás num excelente momento. Quais são os teus próximos passos e os teus objetivos futuros?

Podia fazer mais combates em Tijuana, mas penso que já fiz o suficiente lá. Ganhei todos os meu combates antes do limite e penso que tenho de continuar o meu caminho. Propuseram-me combater em Los Angeles mas prefiro esperar e assinar um contrato com um grande promotor.

Para os mais desatentos, como é o dia-a-dia de um lutador de boxe? Acordar cedo e treinar muito... Há tempo para outras atividades? O que gostas de fazer quando consegues parar de pensar um pouco em boxe?

Um dia típico durante a minha preparação nos Estados Unidos ou México foi qualquer coisa do género: acordar às 9 da manhã para 5 km de footing, 2 horas de musculação, comer, dormir, saltar à corda 5 rounds, sombra 5 rounds, pad work com o treinador 5 rounds, heavy bag 5 rounds, speed bag 5 rounds, speed ball 5 rounds… Se for dia de sparring mete mais 5/6 rounds de sparring a isto tudo. "Eat, sleep, repeat". Tenho pouco tempo livre quando estou em preparação, mas quando posso vou ao cinema ou à praia.

Apareceste recentemente no videoclip do Dehmo. És fã de rap, hip hop, trap? Quais são os teus artistas favoritos? Rap francês e português ou coisas mais norte-americanas?

Muitos cantores pediram-me para aparecer nos videoclips deles mas nunca me interessei muito. Com o Dehmo foi diferente. É um projeto mesmo cool, um mini-filme amoroso sobre o boxe e ainda por cima gosto muito do que ele faz. Na música, ouço de tudo - rap francês com Dehmo ou Hache-P, por exemplo. Dos Estados Unidos ouço 6ix9ine, adoro esse gajo! Também ouço rock, gosto de Queen, ou funk brasileiro com MC Dede, MC Rodolfinho. E muito reggaeton. Ouço mesmo um pouco de tudo.

Já pensaste em algum dia lançares tu as próprias rimas e fazer um som com algum produtor?

Não, não tenho jeito para música. Sou mais talentoso a combater. Mas o meu verdadeiro sonho é ser ator de cinema. Gostava mais de ser o Johnny Depp português do que o Mayweather português.

Acompanhas o boxe português? Como achas que está a modalidade em Portugal, por aquilo que vais sabendo mesmo à distância?

Com Instagram descobri vários talentos portugueses como Sidney Rosa, Henry Deiby Lima, Wisma Limaou João Azevedo. Portugal está cheio de talento, mas está a ser muito mal gerido pela federação. Tive a oportunidade de falar com membros do governo português este verão. Muitas promessas mas poucas ações no final…

Combate Benjamin da Cunha Combate Benjamin da Cunha

Costumas vir a Portugal? Acompanhas as notícias do país? Mais coisas de políticas ou temas mais populares, tipo o último videoclip da Maria Leal?

Vou a Portugal todos os anos, passei lá 3 meses em 2018. Tento seguir a atualidade. O primeiro-ministro António Costa parece que está a fazer um excelente trabalho mas como não estou lá a viver não posso saber tudo ao detalhe. Maria Leal? Descobri agora com a tua pergunta. Não compreendo bem... Mas a gaja é engraçada.

Alguma vez imaginaste que poderias chegar a este patamar no boxe? Qual é o teu maior sonho na modalidade?

I’m not surprised. [Não estou surpreendido] Sou muito consciente do meu nível, sei que posso chegar ao topo com as pessoas certas ao meu lado. Mas o boxe é um negócio complicado, porque não só é preciso ser bom mas o mais importante é estar bem acompanhado. Só quero o topo e só estarei contente comigo se chegar lá.

Estamos a chegar ao fim, aproveita para publicitar as tuas redes sociais, site, etc, para que todos os nossos leitores possam acompanhar cada vez mais todas as tuas vitórias.

Só uso Instagram, não uso Facebook, nem Twitter, nem YouTube, nem Snapchat.

Para seguir a minha evolução é aqui no Instagram - @BenjaminDaCunha

Obrigado por tudo Benjamin!