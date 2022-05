Boxe: Atleta do Sp. Braga disputa combate profissional na O2 Arena

Naquele que pode ser descrito como um combate de extrema importância para o boxe português, Robert Baltaru, atleta do Sp. Braga, vai defrontar John Hedges neste sábado. O lutador luso-romeno estará assim em ação na O2 Arena, em Londres, um dos mais emblemáticos espaços para este tipo de eventos a nível europeu.Apesar de ter nascido na Roménia, Baltaru, de 35 anos, mudou-se para Portugal com apenas 6 anos e tem nacionalidade portuguesa há já bastante tempo. Agora, o atleta prepara-se para viver um dos momentos mais importantes da sua carreira profissional ao defrontar John Hedges, estrela em ascensão da modalidade. O combate (seis assaltos de três minutos) de Baltaru com o jovem inglês, de 20 anos, está inserido num evento organizado pela Matchroom Boxing e que conta com três títulos mundiais: um da WBC e dois da WBA. Os combates terão início às 19 horas.Robert Baltaru é treinado por Luciano Machado, responsável pelo boxe do Sp. Braga.