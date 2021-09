Boxe: Billy Joe Saunders quer lutar com Chris Eubank Jr antes da reforma

Billy Joe Saunders vai pendurar as luvas aos 32 anos, após a lesão sofrida num olho na derrota frente a Canelo Álvarez. O pugilista britânico, que só perdeu um combate em mais de dez anos de carreira, só aceita entrar no ringue se tiver um segundo duelo com Chris Eubank Jr.





"É um combate que me interessa e se o dinheiro me agradar estou disposto a voltar", disse Saunders em declarações à talkSPORT.

Saunders deseja cinco milhões de libras (aproximadamente 6 milhões de euros), mas Eubank Jr manifestou que o antigo adversário não tem o direito de fazer exigências.



"O mais engraçado é que ele não está em posição de pedir nada. Não tem título nem credibilidade após desistir contra o Canelo. Ele não tem poder no desporto para pedir os cinco milhões e terá o que lhe quiserem dar. Eu sou o mais importante e quando ele perceber isso falamos", registou Eubank Jr.

De recordar que os britânicos enfrentaram-se há sete anos num combate pelos títulos europeu, britânico e da Commowealth de pesos médios, no qual Billy Joe Saunders provocou a primeira de duas derrotas da carreira de Chris Eubank Jr.