Boxe: Menino que ficou desfigurado ao salvar irmã recebe cinturão muito especial

O pequeno Bridger Walker ganhou mediatismo mundial há duas semanas, depois de salvar a irmã de 4 anos de um ataque de um cão. Ficou com o rosto desfigurado mas logrou o mais importante.

Levou 90 pontos no rosto e nunca esquecerá o momento em que se intrometeu entre a irmã e o animal. Dos mais diversos quadrantes surgiram movimentos de apoio ao rapaz de 6 anos, logo a começar com Mark Ruffalo, ator que interpretou Hulk no cinema. Mais tarde foi Chris Evans, que faz de Capitão América, a enviar o escudo do popular super-herói para Walker.

Agora foi a vez do Conselho Mundial de Boxe homenagear o pequeno herói com um cinto especial de membro honorário da WBC. Um verdadeiro campeão do mundo da coragem.