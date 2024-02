Boxe: Octávio Pudivitr luta em Málaga antes do evento do ano

O frente-a-frente mais esperado do ano, entre os campeões de pesos-pesados Tyson Fury e Oleksandr Usyk, em Riade, foi adiado para 18 de maio. Motivo que levou igualmente ao adiamento para o mesmo dia do combate entre o português Octávio Pudivitr e o ucraniano Daniel Lapin, onde estará em discussão o título mundial WBA Continental. Antes disso, Pudivitr terá oportunidade de enfrentar o colombiano Edwin Mosquera em Málaga, dia 2 de março.

O combate entre Octávio Pudivitr, pugilista luso-moçambicano, de 36 anos, e Daniel Lapin, ucraniano de 26 anos, anunciado inicialmente para 17 deste mês, na Kingdom Arena de Riade, capital da Arábia Saudita, foi adiado para dia 18 de maio, no mesmo local.

Este frente a frente integra o megaevento cujo ponto alto será o combate entre os campeões mundiais de pesos-pesados, o inglês Tyson Fury – nº 4 do ranking – que desafia o nº 1 do mundo, o ucraniano Oleksandr Usyk. Uma lesão de um dos intervenientes obrigou ao agendamento de uma nova data: está agora confirmado o encontro entre dois dos melhores pugilistas da atualidade a nível mundial no dia 18 de maio na capital da Arábia Saudita.

Até lá Octávio Pudivitr, 111º do ranking, não ficará parado. Encontrou espaço na agenda para um novo combate, em Málaga, Espanha, dia 2 de março frente ao colombiano Edwin Mosquera, de 26 anos, 179º do ranking mundial.

Em Málaga, Pudivitr irá combater no Club Saga Heredia também inserido num evento de oito combates onde o cabeça de cartaz é a luta entre o argelino El Fahimi e campeão de Espanha, Amin Hachimi.

O combate em Malága servirá para Octávio Pudivitr chegar em forma ao evento de Riade, onde o campeão português irá disputar o cinto de campeão mundial WBA Continental em meio-pesado.

Residente no Porto, Pudivitr nasceu em Moçambique há 36 anos, mudou-se para Portugal aos 11 anos e depois de algumas incursões noutras modalidades de combate, como o Jiu-Jitsu, fixou-se há cinco anos no boxe, então com 31 anos. É o nº 1 em Portugal, o 111º melhor do mundo, 80º europeu e o 10º entre todos os lutadores africanos.

Octávio Pudivitr, conhecido por ‘pequeno Mike Tyson’ pela semelhança física e estilo idêntico ao do antigo campeão americano, leva 10 combates no currículo, venceu 9, sendo 4 deles por KO. O último combate foi contra o colombiano Juan Boada, 153º do ranking, teve lugar no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, e a vitória valeu ao lutador luso-moçambicano o título mundial da UBO (Universal Boxing Organization). Já conta também no currículo com o título mundial da WBU (União Mundial de Boxe).

O opositor de Pudivitr em Riade, Daniel Lapin, tem 26 anos é o nº 6 do ranking da Ucrânia. Disputou até agora 8 combates, venceu-os todos, 2 deles por KO. Nasceu na Polónia, mas mudou-se ainda muito jovem para a Crimeia. Atualmente vive em Kiev.

Já o colombiano Edwin Mosquera, número 3 do ranking do seu país, residente atualmente em Valência, Espanha. Tem 16 combates no currículo, venceu dez, perdeu quatro e empatou dois.

Em ambos os eventos, Octávio Pudivitr irá representar as cores do Sporting Clube de Portugal, emblema pelo qual assinou, em janeiro, contrato válido por um ano.