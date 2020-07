Boxe: Roy Jones Jr. vai defrontar Anderson ‘Spider’ Silva

O lendário pugilista norte-americano Mike Tyson, 54 anos, vai voltar aos ringues para um combate de exibição frente ao compatriota Roy Jones Jr., 51 anos, agendado para 12 de setembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O ‘hype’ mediático em torno desta notícia foi de tal ordem que quem está realmente a aproveitar é Roy Jones Jr., que até já tem duelo preparado para depois deste encontro especial com ‘Iron Mike’. Trata-se de um combate de boxe com o amigo Anderson ‘Spider’ Silva, estrela brasileira do MMA.

"As pessoas falam muito sobre uma luta de boxe entre Roy Jones Jr. e Anderson Silva há anos. Até antes da luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather falavam disso. Deveríamos ter lutado antes. Até porque o Anderson tem experiência profissional no boxe e McGregor não tinha. E será uma luta muito mais competitiva, principalmente porque estamos mais velhos", revelou Roy Jones ao ‘MMA Fighting’.

Ainda não existe qualquer previsão de data, mas o ‘sim’ de ambos lutadores está dado.

"Ele é um grande amigo e uma grande pessoa. E sempre disse que queria esta luta. Demos a nossa palavra de que, se tivéssemos oportunidade, faríamos esse combate", rematou.