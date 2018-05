Respeito mútuo mas uma enorme vontade de vencer. É com este estado de espírito que os pugilistas Rui Pavanito, de 41 anos, e Adan Silvera, de 33, vão hoje entrar no ringue do Pavilhão Carlos Queiroz (Carnaxide), onde o português defenderá o título latino da WBC (World Boxing Council). Pelo menos, foi isso que demonstraram na conferência de imprensa, no Casino Estoril.

"O Adan tem categoria, mas preparei-me a 100% para este combate. Sou o atual campeão e tudo farei para continuar a sê-lo. Isso traz-me pressão, mas gosto dela", disse o atleta, que diz ter esperado 40 anos para "provar aos portugueses" a razão para ter atingido o seu atual estatuto.

Pavanito (à esq. na foto) está avisado para a qualidade do espanhol, já que Adan Silvera soma nove vitórias... em nove lutas. "É claro que esse fator me traz motivação. É a maior oportunidade da minha carreira, nunca tinha lutado por um título", referiu, depois de elogiar a "força" do oponente. Já depois da pesagem, Pavanito (74,6 kg) e Silvera (75,4 kg) posaram para a fotografia, perante uma plateia dividida e onde estiveram os restantes pugilistas que vão lutar no evento, com início às 20h. O combate pode ser visto no site de Record (www.record.pt).

Autor: Rafael Soares