Os últimos dois anos de um dos maiores pugilistas nacionais de todos os tempos têm sido premiados com vários títulos… o último dos quais aconteceu na madrugada de domingo. Após dez intensos assaltos, Rui Pavanito derrotou o espanhol Adan Silvera e revalidou o título latino da WBC em supermédios, troféu alcançado em 2017 frente ao senegalês Cheikh Dioum.

"Foi muito difícil. Preparei-me muito para este combate e tive um adversário à altura. O Adan tinha disputado nove combates e tinha vencido todos. É o terceiro melhor lutador de Espanha... fez-me a vida negra mas tudo isto só acrescentou valor à minha vitória. Estou muito feliz com esta vitória e por ter elevado o nome de Portugal", afirmou Pavanito em conversa com Record, confessando ter sido fundamental o apoio que recebeu das cerca de duas mil pessoas que lotaram o Pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide. "Esteve um ambiente excelente e isso motivou-me. Existiram alturas em que me faltaram as forças e o apoio do público acabou por funcionar como uma vitamina. Lutar em casa é emocionante", realçou o pugilista de 41 anos.

