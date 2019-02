Boxe: Tyson Fury solidário... de cadeira de rodas

Tyson Fury continua a mostrar que é bem mais do que um mero pugilista. O ‘Gipsy King’ continua em discussões para um possível reencontro com Deontay Wilder, campeão da WBC, mas aproveitou uma tarde de folga para se entregara a outra paixão – a solidariedade.

Fury juntou-se aos Lancaster Bulldogs, equipa de basquetebol em cadeira de rodas, e ajudou na sessão de treino da formação, contando com a companhia do filho John James, que não quis perder a oportunidade de estar ao lado do pai neste nobre evento.

As imagens do treino com Tyson Fury já se tornaram virais.