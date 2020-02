Boxe: Tyson Fury termina com invencibilidade de Deontay Wilder

Tyson Fury, de 31 anos, sagrou-se na madrugada deste domingo o novo campeão do mundo de pesos-pesados, depois de uma vitória em sete assaltos frente ao norte-americano Deontay Wilder.





A cidade de Las Vegas viu uma das desforras mais aguardados dos ultimos anos. Depois do empate em 2018, desta vez foi o inglês que saiu com a vitória do MGM Grand Garden. O combate foi dominado por Fury desde os assaltos iniciais, deixando Wilder a sangrar do ouvido esquerdo no segundo assalto. O sexto assalto foi agressivo demais para o antigo campeão do mundo invicto e, com 1 minuto e 40 segundos do sétimo assalto, um dos treinadores de Wilder lançou a toalha ao chão, parando o combate. Esta é a primeira derrota na carreira de Deontay Wilder, que comunicou através de um representante que irá invocar a cláusula de desforra frente a Fury.Mas com este resultado, o mundo do boxe já pensa num combate de unificação dos titulos de pesos-pesados, frente ao também britânico Anthony Joshua, que detém o titulo da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe.Também destaque para alguns dos presentes no MGM Grand. O combate contou com a presença das antigas lendas do boxe Mike Tyson e Evander Holyfield mas também com grandes nomes de outros palcos, como o ator Leonardo DiCaprio ou o antigo jogador de basquetebol, Magic Johnson.