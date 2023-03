Campeão de Muay Thai detido em Madrid depois de agredir quatro polícias com grande violência

A confusão instalou-se em Paseo de La Castellana, uma das principais e mais largas avenidas de Madrid, na madrugada do último sábado. Tudo porque um cidadão francês, com 1,90 metros de altura e campeão de Muay Thai, se ter deitado no chão, após ser expulso de uma discoteca, tendo cortado o trânsito, segundo avança o 'AS'.O jovem, de 25 anos, acabou detido pela Polícia Municipal, mas começou por oferecer resistência e agrediu quatro agentes, que ficaram com contusões na cara e no corpo. Dois deles têm ferimentos ligeiros, enquanto os outros dois sofreram um traumatismo craniano e uma possível lesão vertebral, respetivamente, pelo que se encontram de baixa.De acordo com o relato de quem viu a intervenção policial que ocorreu pelas seis da manhã, o homem estava embriagado e tornou-se violento após o primeiro contacto com a polícia, sendo que foram precisos seis agentes para o algemarem. Na descrição dos acontecimentos é referido que o cidadão francês deu um pontapé no peito do primeiro polícia que o tentou prender, tendo depois atingido um segundo polícia - que lhe saltou para cima para o tentar imobilizar - em vários sítios. O terceiro polícia foi agredido na cabeça, enquanto o quarto foi atingido na coluna.Após a intervenção policial, o agressor, que é acusado de crime de lesão corporal contra agentes da autoridade, precisou de receber assistência médica e foi depois levado à esquadra da Polícia Nacional, no distrito de Salamanca. Segundo algumas informações, o jovem francês encontra-se de visita à capital espanhola, onde o irmão está integrado no programa 'Erasmus'.