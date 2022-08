Campeão do Mundo de jiu-jitsu assassinado com tiro na cabeça durante festa no Brasil

Leandro Lo, lutador brasileiro de jiu-jitsu e campeão do Mundo da modalidade foi, na madrugada deste domingo, assassinado com um tiro na cabeça por um polícia durante uma festa em São Paulo.Segundo o relatório da ocorrência elaborado pela polícia militar de São Paulo, ao qual o 'Globo Esporte' teve acesso, Leandro envolveu-se numa discussão com Henrique Otávio Oliveira Velozo, num desentendimento que acabou da pior maneira."Trata-se de uma ocorrência que envolve o multicampeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento e o polícia militar Henrique Otávio Oliveira Velozo. Conforme relatam as testemunhas, o polícia, após breve discussão, dirigiu-se à mesa da vítima, agarrando numa garrafa. Com um golpe, Leandro derrubou e imobilizou o autor [o polícia] com um golpe, tirando-lhe a garrafa da mão. Nesse momento, alguns companheiros da vítima separaram os dois envolvidos e pediram calma. Depois de se levantar, o autor deu a volta à mesa, agarrou numa arma e disparou um tiro que atingiu a região frontal da cabeça da vítima", pode ler-se.Leandro chegou a ser transportado para o hospital para ser assistido, mas não resistiu aos ferimentos.