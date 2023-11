Campeonato do Mundo WAKO: amanhã há 'desforra' ibérica

O Campeonato do Mundo WAKO, que a Federação Internacional de Kickboxing está a promover e organizar em Albufeira, cumpriu esta terça-feira o segundo dia com a passagem de mais uma eliminatória de 5 atletas de clubes portugueses. Bassó Pires, Sofia Oliveira, Tiago Santos e Ana Novais ultrapassaram os seus adversários, juntando-se a Catarina Dias e Maria Correia, que já tinham sido apuradas de véspera.





Esta quarta-feira sobe ao ringue pela primeira vez nesta prova Ricardo Hilário. O kickboxer de Carcavelos vai ter a desforra com um atleta espanhol com quem jogou nos quartos de final no último Europeu."Estes campeonatos de kickboxing organizados pela WAKO são provas muito a sério, reguladas e certificadas por todas as entidades mundiais que supervisionam o desporto e que, por isso, agregam a nata dos desportistas desta modalidade", enalteceu João Diogo, treinador da KO Team e produtor da prova. "O nível dos atletas em prova é altíssimo e por isso o sorteio também pesa bastante no sucesso desportivo. Temos mais de 750 combates agendados para ringue e mais outros tantos em tatami, qualquer vitória que surja aqui é suada e merecida", concluiu.Pedro Castro, Vítor Nogueira, Cândido Martins, Nuno Lopes, David Sampaio e Sílvia Almeida, na categoria de Masters, estreiam-se esta quarta-feira na competição.