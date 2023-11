Campeonato do Mundo WAKO: Portugal fecha participação com seis medalhas

E ao quarto dia, a confirmação das primeiras medalhas para Portugal no Mundial de kickboxing WAKO, que por estes dias se realiza em Albufeira.Na véspera já se sabia que os atletas nacionais iriam garantir os primeiros pódios, mas apenas na jornada de hoje confirmaram essas conquistas, com a obtenção de seis medalhas de bronze, uma no ringue e cinco no tatami. Em tatami garantiram o pódio Cândido Martins, Pedro Castro e Nuno Lopes (kick-light), Emanuel Cortes (point fight) e Francisco Ramos (light contact), ao passo que no ringue a conquista foi para Bassó Pires.Em jeito de balanço, Raul Lemos enalteceu a luta dada pelos atletas portugueses, com várias discussões taco a taco nos combates que poderiam dar acesso à final. "Infelizmente acabaram por não sair vitoriosos, apesar de maior parte deles ter perdido por margem reduzida. O Bassó perdeu por 2-1, o Emanuel Cortes por 10-9, por exemplo... Foi um por um triz. Mas foi muito positivo, pois a maior parte destes atletas são jovens na modalidade, sem experiência em campeonatos WAKO. Aqui estão os melhores do mundo, é a Liga dos Campeões. Os outros atletas estão sempre a competir e nós, infelizmente, não competimos assim tanto. Quanto mais competes, mais experiência tens e nós não temos feito isso, infelizmente", lamentou o técnico responsável por acompanhar atletas de ringue.Na sua análise, Raul Lemos assume que o sorteio foi determinante para a não obtenção de títulos. "A maior parte dos nossos adversários estão agora nas finais. E, mesmo assim, todos os combates que perdemos foram sempre por um ponto, taco a taco. Mas eles estão felizes pela experiência. A ideia é ver onde estamos, ver o nosso nível e projetar para o futuro e ver o que queremos para esse futuro", acrescentou.A ação segue na sexta-feira, com a entrada na reta final do Campeonato, o que vai elevar (e muito!) a emoção no Pavilhão Municipal de Albufeira, ainda que já sem atletas portugueses em ação.