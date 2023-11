Campeonato do Mundo WAKO: Portugal já garantiu 6 medalhas

E ao 3.º dia de competição no Mundial de Kickboxing WAKO, em Albufeira, aparecem as primeiras medalhas garantidas para os atletas portugueses, uma no ringue e cinco nas disciplinas de tatami.





Bassó Pires é, nesta fase, o único atleta português de ringue a passar à próxima fase. O kickboxer da KO Team de Carcavelos logrou vencer um atleta da Alemanha nesta segunda luta da competição (quartos de final) e com isso garantiu a primeira medalha para Portugal. Na disciplina de kick-light, pódio garantido para Cândido Martins, Pedro Castro e Nuno Lopes, Emanuel Cortes no point fight e Francisco Ramos no light contact."Foi um dia importante para as disciplinas de tatami, cinco medalhas garantidas no mesmo dia é importante, uma delas pela via do KO", assumiu João Diogo, team manager do grupo.Já no ringue, foi um dia mau para Portugal. "Tínhamos expetativas elevadas para medalhas de alguns atletas portugueses como a Sofia Oliveira, o Tiago Santos ou o Ricardo Hilário, todos eles têm qualidade e trabalharam de forma empenhada para isso. Na minha perspectiva, com um pouco mais de sorte e, há que dizê-lo, com mais competência por parte da arbitragem e tínhamos mais medalhas ou tinhamos ido mais além. Não somos os únicos a queixar-nos mas faz parte do jogo, temos também que olhar para o que fazemos, mas ficamos com um amargo de boca. O nível desta prova é altíssimo, não é um tipo de campeonato em que 20 atletas levem 20 medalhas mas estamos a fazer o nosso caminho", confirmou.

Amanhã sobe ao ringue Adriano Lopes, de Condeixa, em full contact num combate que dá acesso a medalhas.