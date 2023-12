Carlos Ramjanali: «Senti vergonha alheia quando ouvi os responsáveis da WADA»

Um dos pontos mais críticos da realização do Campeonato do Mundo WAKO em Albufeira foi a questão do controlo antidoping, que levou até a um episódio que Carlos Ramjanali apelida de "ridículo".CR - Tivemos aqui um episódio que senti um pouco vergonha alheia... A WADA, como é habitual, sendo entidade máxima do antidoping, comunicou com o ADOP e estes, depois de vários dias de reuniões internas, disseram que não podiam [vir], porque não era uma federação reconhecida, sendo que o evento não teve intervenção de nenhuma federação local. Arranjou-se uma forma de fazer os testes através de uma solução externa mas numa reunião com todos os intervenientes senti vergonha alheia quando ouvi responsáveis da WADA dizerem que, se o evento é legal, já percebemos que a vossa decisão é política. Julgo que haja até penalizações para uma questão destas mas o dano da imagem está lá. E pode piorar nos próximos eventos que fizermos.