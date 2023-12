Carlos Ramjanali: «Vamos ter duas provas importantes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de todos os entraves apontados, é com orgulho que Carlos Ramjanali fala daquilo que foi organizado por cá e revela a intenção da WAKO em reforçar a aposta em Portugal para novos eventos.Carlos Ramjanali - Estão previstas duas provas importantes para Portugal, uma delas como uma dimensão superior a esta e que deve movimentar perto de 5000 pessoas durante 10 dias, abarcando vários desportos. Depois teremos o Open Ibérico, que era o Spanish Open, mas que passará a ser ibérico. Será organizado um ano em cada país, aberto a todos. Prevemos 2.500 e 3.000 pessoas cá, facilmente. De momento temos estes dois eventos previstos para se realizar em Março e Outubro.. Em 2025 temos uma série de coisas em carteira, além da equipa que organizou este ir produzir o Mundial em Abu Dhabi. Mas vão acontecer todos os anos, a WAKO acreditou, viu que tínhamos boa estrutura e capacidade, viu que éramos um país que precisava ser ajudado com esta questão. E isto é uma demonstração de confiança para o kickboxing português, para o país e para os que acreditam que a entidade máxima que tutela o desporto tem de olhar para nós. É uma mensagem muito óbvia para as autoridades portuguesas.