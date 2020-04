Casino indígena acolhe UFC 249

A UFC continua a contornar as regras para continuar a realizar eventos. Depois do presidente Dana White ter revelado que vai comprar uma ilha, agora a organização garante que o UFC 249 (dia 18), vai decorrer no Tachi Palace Resort Casino, em Lemoore, que está fora da legislação das autoridades californianas por se encontrar num território que pertence à tribo Tachi-Yokut. Assim, o evento vai realizar-se num local que está fechado desde 20 de março devido ao coronavírus.