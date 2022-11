Catarina Dias garante presença nas meias-finais do Europeu de kickboxing da WAKO

Catarina Dias é a mais recente atleta portuguesa a garantir a qualificação para as meias-finais do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, prova que se disputa em Antalya. A jovem, que já está apurada para os Jogos Europeus do próximo ano, bateu a grega Lydia Athina (Full Contact -70 kg) por 2-1 e entrou assim no lote das quatro melhores do continente europeu, num cenário que lhe garante, pelo menos, a medalha de bronze.

O bronze, de resto, é mesmo a medalha com que Ricardo Hilário (K1 -54 kg) irá regressar a solo luso. O lutador, de apenas 20 anos, esteve a ganhar o combate das meias-finais frente a Ahmed Castro até 5 segundos do final, mas aí o espanhol conseguiu garantir o triunfo por 2-1. Menos felizes foram os restantes representantes portugueses na manhã do terceiro dia de combates na Turquia.

Apesar de estar limitada por aquilo que aparenta ser uma fratura num dedo do pé, Sara Rodrigues conseguiu dar boa réplica a Julina Nilusmas (Low Kick -56 kg), ainda que a vitória tenha sorrido ao lado francês. Também por 3-0, Catarina Silva (Low Kick -48 kg), Inês Casqueiro (Low Kick -65 kg) e Pedro Sauzedo (Full Contact -75 kg) perderam com Marketa Krejzlova, Bediha Tacyildiz e Luka Shoniya, adversários com mais experiência. Ainda assim, o jovem já havia garantido a qualificação para os Jogos Europeus de 2023, em Cracóvia.

Durante a tarde, André Santos (Low Kick -67 kg) e Hugo Estrela (Full Contact -51 kg) vão tentar chegar à final das respetivas categorias.