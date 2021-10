Chuck Liddell sobre alegada violência doméstica: «Fui a vítima do incidente»

Poucas horas após ter sido detido na sua casa em Hidden Hills, na Califórnia, Chuck Liddell revelou que foi a verdadeira vítima de violência doméstica.

O antigo campeão de peso-meio-pesado da UFC foi levado para a esquadra de Los Angeles, depois de uma denúncia feita por distúrbios na casa do antigo lutador. Liddell, que pagou a fiança de 20 mil dólares, esteve pouco tempo atrás das grades e utilizou o Instagram para esclarecer a situação.

"Na noite passada as autoridades do departamento de Los Angeles que responderam à chamada foram profissionais. A informação do caso será revelada brevemente, mas acredito que seja importante clarificar alguns factos sobre a situação. Eu fui a vítima do incidente de ontem na nossa casa, tal como os detalhes do caso vão revelar. A polícia informou-me que a minha mulher ia ser detida, porque eu não respondi às agressões e fiquei magoado. Esta foi uma das várias situações em que tentei proteger a minha família do público, no que diz respeito a problemas de saúde mental. Tem sido doloroso e não pode continuar, pois a nossa vida privada chegou a um ponto de rotura. Por favor, respeitem a nossa privacidade enquanto tento ajudar a minha família neste momento difícil", escreveu o norte-americano, de 51 anos.

Liddell terá agora que comparecer numa sessão marcada para esta quarta-feira, no tribunal de Van Nuys, em Los Angeles.