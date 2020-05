Com suspeitas de coronavírus, pai de Khabib piora e é transferido para hospital em Moscovo

Abdulmanap Nurmagomedov, pai e treinador do campeão russo de UFC, Khabib Nurmagomedov, foi esta semana transferido de emergência para um hospital em Moscovo, depois do seu estado de saúde ter piorado.





Há duas semanas internado num hospital do Daguestão, onde foi diagnosticado inicialmente com pneumonia e suspeitas de ter sido infectado pelo coronavírus - teste realizados não excluem essa possibilidade -, Abdulmanap sentiu-se mal repentinamente no passado domingo, tendo por isso sido transferido de avião para a capital russa.