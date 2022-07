Comitiva portuguesa de kickboxing já a caminho dos World Games

Sofia Oliveira e Tiago Santos, atletas que vão representar o kickboxing português nos World Games, já seguiram viagem para os Estados Unidos da América. A dupla seguiu acompanhada pelo treinador Raúl Lemos.Enquanto Tiago Santos, em K1 -63,5 kg, tem combate marcado com Chingiskhan Tlemissov, do Cazaquistão, na primeira ronda, Sofia Oliveira, em K1 -60 kg, terá pela frente Helene Connart, da Bélgica. Os atletas do Desportivo de Guimarães e do Sporting, respetivamente, sobem ao ringue pela primeira vez no dia 13 de julho, quarta-feira (Tiago às 13 horas locais e Sofia às 13h45).Paulo Santos e Manuel Gomes, treinadores de Tiago e Sofia, respetivamente, também farão parte da comitiva que marcará presença em Birmingham.