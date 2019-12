Confirmado: Mayweather vai regressar ao ativo... no UFC

Não há duas sem três... Depois de ter abandonado a reforma por duas ocasiões para voltar ao ativo, Floyd Mayweather vai no próximo ano regressar à ação, mas agora para entrar numa nova aventura, agora no mundo das artes marciais mistas (MMA). O rumor há muito que circulava e esta sexta-feira foi confirmado por Dana White, numa declaração na qual o homem forte do UFC explicou que o norte-americano de 42 anos voltará ao ativo em 2020.E, segundo White, tudo ficou selado no decurso do recente jogo de NBA entre Boston Celtics e LA Clippers, uma partida à qual ambos assistiram na primeira fila. "Começámos a falar e chegámos a acordo logo ali ao lado do campo. E se tudo correr como suposto, em março vou reunir-me com o Al Haymon [agente de Mayweather] e nessa altura assinaremos o contrato. Depois disso, correndo tudo bem, o mais certo é termos o Floyd em ação por nós em outubro ou novembro", declarou o chefe do UFC, ao Jim Rome Show.Lembre-se que o último combate de Floyd Mayweather foi em 2017, curiosamente num combate de boxe diante de uma estrela do UFC, o irlandês Conor McGregor. Um embate ganho pelo norte-americano, naquela que foi a sua 50.ª vitória de carreira.