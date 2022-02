Conor McGregor dá a receita para o sucesso: «Isto é o que faço e sou bilionário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Conor McGregor é um dos desportistas mais bem sucedidos do Mundo e um dos que mais dinheiro ganha, não só em combates de UFC e boxe, como também em publicidade e negócios. Só no ano passado auferiu mais de 180 milhões de euros (cerca de 158 milhões de euros).Nas redes sociais o lutador irlandês deu agora a receita para o seu sucesso. "Calcula o teu valor por quantas vezes te ris e sorris num dia. Depois faz movimentos para aumentar a tua fortuna com mais risos e sorrisos. Acumula risos, diversão, felicidade...", explicou.E prosseguiu: "Encontra isto dentro de ti. Escava dentro de ti. E procura-o nos outros. Ri, sorri e sê rico. Isto é o que faço e sou bilionário."