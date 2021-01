Conor McGregor é amigo de CR7 mas o seu jogador favorito é Tierney: o improvável ‘bromance’

A amizade entre Cristiano Ronaldo e Conor McGregor é sobejamente conhecida, mas o astro português não é o futebolista preferido da estrela do UFC.





"No que toca a improváveis ‘bromances’, o laço partilhado entre Conor McGregor e Kieran Tierney é certamente um dos mais inusitados". A frase é do ‘talkSPORT’, que conta a história de uma amizade improvável entre o lutador e o lateral dos gunners, que se tem consolidado ao longo dos anos.Tierney sempre foi um grande fã de McGregor e a ligação entre ambos surgiu através das redes sociais, quando o lateral ainda jogava no Celtic. Apesar do lutador ser irlandês, e não escocês, os dois partilham uma grande paixão pelo clube de Glasgow e foi uma conversa sobre os ‘católicos’ que iniciou uma grande amizade em 2014.Os dois mantiveram sempre o contacto através das redes sociais e ficaram bons amigos. Em 2019, Tierney revelou que McGregor foi decisivo para a rapidez com que debelou uma grave lesão."Durante o tempo em que estive lesionado, o Conor foi brilhante comigo. Ele tem um programa que o ajuda a regressar rapidamente à boa forma e deu-me bastantes dicas, o que foi fantástico. Ele é o meu maior ídolo fora do futebol e fiquei super feliz", revelou o lateral naquela altura.Para agradecer, Tierney ofereceu a McGregor uma camisola do Celtic autografada por si, depois de saber através de alguns amigos do lutador que a estrela da UFC adoraria receber esse presente. McGregor começou a usar a camisola do Celtic e a partilhar fotos nas redes sociais, o que levou o jovem Tierney às lágrimas. "Quando vi no Instagram uma fotografia dele com a minha camisola vestida nem dormi nessa noite. Não conseguia acreditar", contou. Um amor correspondido.Apesar de regularmente brincar com Sergio Ramos no Instagram, ou marcar encontro em vários eventos com Cristiano Ronaldo, McGregor já garantiu que Tierney é o seu futebolista favorito."Ele é um jogador fenomenal. É um bom rapaz e estou sempre a torcer por ele. Talvez seja o próximo capitão do Arsenal", afirmou McGregor aquando da transferência do lateral para os gunners, em 2019.