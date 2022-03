Conor McGregor em maus lençóis: lutador detido e Bentley de 170 mil euros apreendido

Na ausência de combates - o último foi em 10 de julho do ano passado -, Conor McGregor vai sendo notícia pelos seus problemas com a justiça. O mais recente aconteceu esta terça-feira, quando o lutador do UFC foi detido na zona Oeste de Dublin, por alegada "condução temerária" no seu Bentley Continental GT, um bólide avaliado em 170 mil euros.De acordo com o relato do 'Irish Independent', McGregor foi mandado parar por um elemento da autoridade, que em seguida procedeu à sua detenção e também à apreensão do próprio veículo. McGregor foi então encaminhado para a esquadra de Lucan, de onde viria a sair sob fiança. Quanto ao Bentley Continental GT, também já está novamente na posse da estrela do UFC. Agora, ao que tudo indica, McGregor será presente a um juiz no próximo mês, podendo ser punido com uma multa de até 5 mil euros ou pena de prisão de seis meses."O Sr. McGregor estava a conduzir para o ginásio quando foi parado pela polícia por alegadas violações do código da estrada. Ele passou os testes de álcool e drogas efetuados na esquadra", disse fonte do lutador irlandês, ao 'Irish Independent'.