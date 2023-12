Conor McGregor faz ultimato ao UFC: «A minha paciência está a esgotar-se...»

Sem lutar desde julho de 2021, quando foi batido pela segunda vez consecutiva por Dustin Poirier, Conor McGregor está desejoso para voltar aos octógonos do UFC. Este sábado, à margem do mega evento de boxe realizado na Arábia Saudita, o irlandês fez mesmo uma espécie de ultimato à organização, pedindo-lhes que o recoloquem no alinhamento para poder voltar à ação."Estão aqui a falar em [enfrentar] o Manny [Pacquiao] e o UFC não diz nada... Deem-me alguma coisa. Devia voltar em abril, devia ter sido em dezembro. Nunca trataram ninguém [assim]. Tendo em conta todo o dinheiro que trouxe ao jogo, vendo mais do que todos estes juntos. Nunca ninguém na história dos desportos de combate foi tratado como eu estou a ser tratado. Tendo em conta o que passei, o que trago. Deviam abrir-me o c... dos portões. Estou à espera e a minha paciência está a esgotar-se", atirou o irlandês, bem ao seu jeito.