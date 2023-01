Conor McGregor foi abalroado enquanto andava de bicicleta: «Obrigado Deus, não era a minha vez»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conor McGregor não ganhou para o susto. O irlandês, campeão de MMA, estava a passear de bicicleta quando foi atropelado por um carro, ficando apenas com algumas escoriações.O lutador, de 34 anos, deu graças por não ter morrido numa publicação nas redes sociais e apontou aos conhecimentos que tem que lhe terão sido relevantes nesta situação."Levei uma pancada de um carro por trás. O sol foi um armadilha, o condutor não me conseguiu ver. A toda a velocidade contra mim. Obrigado Deus, não era a minha vez. Obrigado também ao wrestling e ao judo. Ter uma noção na aterragem salvou-me a vida", frisou 'The Notorious'.